Yalçın Koşukavak: Bu deplasmandan kaybetmeden dönmemiz gerekliydi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Pendikspor karşısında duran toptan yedikleri golle mağlup olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Boluspor'da geçen sezon da çalıştığım için oyunculara hakimim. Bu deplasmandan kaybetmeden dönmemiz gerekliydi. Takımdaki savunma duygusu, rakibe fazla pozisyon vermek, çok efektif değiliz. Değiştirmemiz gereken şeyler var. Olgun bir takım gibi oynamamız gerekiyor. Dün geldim, bugün maça çıktım. Takımın bütün oynaması anlamında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çok üretemedik. Duran toptan yediğimiz golle mağlup olduk" dedi.