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Spor

Yalçın Koşukavak Kayseri'de

Hes Kablo Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Yalçın Koşukavak Kayseri'ye geldi.

DHA26 Nisan 2021 Pazartesi 15:24 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:24
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Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Yalçın Koşukavak Kayseri'ye geldi.

Hes Kablo Kayserispor'da, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varıldı. Kayseri'ye gelen Koşukavak ile resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından kadro dışı bırakılan kaptan Cristian Sapunaru'nun da takıma tekrar katılacağı duyuruldu.

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu, alt yapı koordinatörü Uğur Kulaksız ve Hamza Hamzaoğlu ile çalışmıştı.

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