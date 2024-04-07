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Spor

Yalçın Koşukavak: Matematiksel şansımız devam ettiği sürece orada duracağız

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Sakaryaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

7 Nisan 2024 Pazar 00:22 - Güncelleme:
Yalçın Koşukavak: Matematiksel şansımız devam ettiği sürece orada duracağız
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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da geçen hafta Gençlerbirliği'ne kaybettikleri maçı Sakaryaspor karşısında telafi etmeyi hedefleyerek sahaya çıktıklarını söyledi.

Sakaryaspor'un oyun tarzı hakkında hazırlık yaptıklarını ancak 3. dakikada kalelerinde gördükleri golle dengelerinin bozulduğunu kaydeden Koşukavak, ilk yarı sonlarında yedikleri 2. golle planlarının zora girdiğini ifade etti.

Aradıkları golü bulamamaları, rakibin de sahaya 4-4-1 ile tamamen yerleşmesinin ardından gol atmalarının zorlaştığını aktaran Koşukavak, Sakaryaspor'u tebrik ederek, bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.

Koşukavak, önlerinde 5 maç olduğunu anımsatarak, "Burası TFF 1. Lig, burada çok sürpriz sonuçlar var. Herhalde Eyüpspor'un Adana'da kaybedeceğini kimse hesap etmiyordu. Yıllardır TFF 1. Lig'de birçok böyle sonuç var. Son ana kadar 15 puana talip olacağız. Kazanmak, play-off barajının içinde durmak için matematiksel şansımız devam ettiği sürece orada duracağız." şeklinde konuştu.

Ligin geriye kalan maçlarına odaklandıklarının altını çizen Koşukavak, "Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz, dışarıda 15 puan var. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Çok şükür düşme gibi bir riskimiz yok. Kalan 5 maçı nasıl kazanırız, hesabımızı buna göre yapacağız." dedi.

  • Yalçın Koşukavak
  • Boluspor
  • Sakaryaspor maçı

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