  • Yalçın Koşukavak: Milli arayı iyi değerlendirmek istiyoruz
Spor

Yalçın Koşukavak: Milli arayı iyi değerlendirmek istiyoruz

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2 haftada 6 puan aldıkları belirterek, milli maçlar için verilecek arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

IHA9 Kasım 2025 Pazar 16:18 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 7-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Çok kötü bir zemin. Bu zeminde oyun oynamak oyuncuların sağlığı açısından çok tehlikeli. Ben burada 2. maçımı oynadım. Oyunu ve oyuncuları geliştirmeye çalışıyoruz. Adana Demirspor'un durumu ve konumu belli. Alt sıralardan kurtulmak için bizim kazanmamız gerekiyordu. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. 2 haftada 6 puan aldık. Milli maçlar için verilecek arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. İnşallah Adana Demirspor eski günlerine döner. Onlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

