İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yalçın Koşukavak: Oyuncularımı tebrik ediyorum
Spor

Yalçın Koşukavak: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Hatayspor müsabakasının ardından, 'Oyunun 30 dakikasında hava şartlarıyla uğraştık. Çok yoğun bir kar vardı. Böyle hava şartlarında oyunu başka türlü oynamak gerekiyor' dedi.

IHA11 Ocak 2026 Pazar 17:03 - Güncelleme:
Yalçın Koşukavak: Oyuncularımı tebrik ediyorum
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 5-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bizim rakibin kim olduğunu hiç düşünmeden kazanmamız gerekiyor. Oyunun 30 dakikasında hava şartlarıyla uğraştık. Çok yoğun kar vardı. Böyle hava şartlarında oyunu başka türlü oynamak gerekiyor. İlk 30 dakika zaten adaptasyonla geçti. Hatay takımı da çok kendi alanında bekledi. Yoğun karda 30. dakikaya kadar oyun yoğun hücumlara döndü. Orada böyle takımlara karşı bir an önce golü bulup oyunu kontrol etmek gerekiyor. Bunu da başardık. İkinci yarı rakip biraz daha oyundan düşünce skor 5-0 oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Hatayspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

  • Yalçın Koşukavak
  • Ankara Keçiörengücü
  • Trendyol 1. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.