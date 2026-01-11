Yalçın Koşukavak: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 5-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bizim rakibin kim olduğunu hiç düşünmeden kazanmamız gerekiyor. Oyunun 30 dakikasında hava şartlarıyla uğraştık. Çok yoğun kar vardı. Böyle hava şartlarında oyunu başka türlü oynamak gerekiyor. İlk 30 dakika zaten adaptasyonla geçti. Hatay takımı da çok kendi alanında bekledi. Yoğun karda 30. dakikaya kadar oyun yoğun hücumlara döndü. Orada böyle takımlara karşı bir an önce golü bulup oyunu kontrol etmek gerekiyor. Bunu da başardık. İkinci yarı rakip biraz daha oyundan düşünce skor 5-0 oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Hatayspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.