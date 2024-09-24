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Spor

Yalnızca derbiyi kaybetmedi! Fenerbahçe borsada da düşüşe geçti

Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla mağlup olduktan sonra borsada da değer kaybetti. Sarı lacivertli ekip yaklaşık 1 milyar TL'lik düşüş yaşadı.

Akşam24 Eylül 2024 Salı 09:13 - Güncelleme:
Yalnızca derbiyi kaybetmedi! Fenerbahçe borsada da düşüşe geçti
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Yıllardır şampiyonluğa hasret olan sarı lacivertli ekip hem sahada hem de borsada kaybetti. Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray mağlubiyetiyle taraftarına hayal kırıklığı yaşatan sarı lacivertliler, dün borsada da yatırımcısını üzdü. Geçtiğimiz cuma günü 132.7 TL'den kapanan FENER koduyla işlem gören hisseler dün 120.4 TL'ye geriledi. Hisse başına yüzde 9.27 değer kaybı yaşayan Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 13.13 milyar TL'den 11.9 milyar TL'ye geriledi. Değer kaybı yaklaşık 1.2 milyar TL oldu.

TEK KAZANDIRAN GS!..

Derbiden galip çıkan Galatasaray'ın ise hisseleri dün açılışta hızlı bir yükseliş kaydetti. Gün içinde 7.85'le tavan fiyatı gören Galatasaray hisseleri kapanışta bir miktar gerileyerek 7.7'ten kapattı ve yatırımcısına yüzde 7.69 kazandırdı. Galatasaray'ın piyasa değeri de bu ölçüde yükseldi. Galatasaray hisselerinde günlük 644 milyon TL hacım gerçekleşirken, Fenerbahçe'nin işlem hacmi 861 milyon oldu. Borsadaki diğer spor şirketleri de dünü düşüşle kapattı. Beşiktaş hisselerindeki düşüş yüzde 1.77 olurken, Trabzonspor'daki kayıp yüzde 1.80 olarak gerçekleşti.

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