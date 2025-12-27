İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Yalova FK ile Fenerbahçe arasında pilot takım anlaşması

Yalova FK, Fenerbahçe ile yalnızca oyuncu gelişimini kapsayan pilot takım anlaşması yaptığını duyururken, kulübün satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe U19 takımından 7-8 futbolcunun Yalova FK antrenmanlarına katılacağı belirtildi.

27 Aralık 2025 Cumartesi 19:22
Yalova FK ile Fenerbahçe arasında pilot takım anlaşması
Yalova FK, Fenerbahçe ile pilot takım anlaşması yaptığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yalova FK'nin Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a satıldığı yönündeki iddialar yalanlanırken, taraflar arasında yalnızca oyuncu iş birliğini kapsayan bir anlaşmanın hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Yalova FK, Fenerbahçe'nin altyapı planlaması kapsamında pilot takım gibi konumlandırılacak. Bu iş birliği doğrultusunda, Fenerbahçe U19 takımından 7-8 futbolcu pazartesi günü itibarıyla Yalova FK antrenmanlarına katılacak.

Yapılan anlaşmanın amacının, genç oyuncuların profesyonel seviyede tecrübe kazanmaları ve gelişimlerinin yakından takip edilmesi olduğu ifade edildi.

