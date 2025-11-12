İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,25
  • EURO
    48,9675
  • ALTIN
    5594.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yalova FK'dan dikkat çeken hamle! 16 futbolcuya tazminat davası
Spor

Yalova FK'dan dikkat çeken hamle! 16 futbolcuya tazminat davası

Yalova FK Başkanı Yalçın Oruç'un talimatıyla bahis soruşturmasında adı geçen futbolcular hakkında hem maddi hem manevi tazminat davalarının açılması için kulübün hukuk birimi harekete geçti. İşte detaylar...

AKŞAM12 Kasım 2025 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Yalova FK'dan dikkat çeken hamle! 16 futbolcuya tazminat davası
ABONE OL

TFF tarafından açıklanan listede, Yalova FK'dan tam 16 futbolcunun ismi yer aldı. Yalova FK Başkanı Yalçın Oruç, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullandı: "Bu yaşananlar, kabul edilemez bir ihanettir. Yalova FK, emeği ve alın teriyle var olmuş bir camiadır. Kulübümüzün değerlerini kirleten kim olursa olsun, affı yok. Bu kulübün onuru her şeyin üzerindedir. Gereken tüm adımlar atılacaktır." Başkan Oruç'un talimatıyla, listede adı geçen futbolcular hakkında hem maddi hem manevi tazminat davalarının açılması için kulübün hukuk birimine tam yetki verildi. Kulüp yönetimi tarafından yapılan kısa açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Yalova FK, temiz futbolun temsilcisidir. Gerekli tüm yasal süreçler başlatılmıştır.

  • yalova fk
  • yalçın oruç
  • bahis soruşturması

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.