TFF tarafından açıklanan listede, Yalova FK'dan tam 16 futbolcunun ismi yer aldı. Yalova FK Başkanı Yalçın Oruç, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullandı: "Bu yaşananlar, kabul edilemez bir ihanettir. Yalova FK, emeği ve alın teriyle var olmuş bir camiadır. Kulübümüzün değerlerini kirleten kim olursa olsun, affı yok. Bu kulübün onuru her şeyin üzerindedir. Gereken tüm adımlar atılacaktır." Başkan Oruç'un talimatıyla, listede adı geçen futbolcular hakkında hem maddi hem manevi tazminat davalarının açılması için kulübün hukuk birimine tam yetki verildi. Kulüp yönetimi tarafından yapılan kısa açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Yalova FK, temiz futbolun temsilcisidir. Gerekli tüm yasal süreçler başlatılmıştır.