İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3093
  • EURO
    36,7353
  • ALTIN
    2992.36
  • BIST100
    10085.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yalovaspor Basketbol evinde hata yapmadı
Spor

Yalovaspor Basketbol evinde hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yalovaspor Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 yendi.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 23:59 - Güncelleme:
Yalovaspor Basketbol evinde hata yapmadı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yalovaspor Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 yendi.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Mesut Öztürk

Yalovaspor Basketbol: McConico 9, Johnson 17, Kadir Bayram, Krampelj 5, Nichols 13, Hill, Boran Güler, Paterka, Egemen Güven 10, Ege Özçelik, Sherfield 21, Melih Kapucu

Darüşşafaka Lassa: Appleby 14, Moore 10, Tinkle 9, Gach 14, Ege Demir 6, Pecarski 12, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Muhaymin Mustafa, Yiğit Onan 5, Ege Akçay, Doğan Bozveli

1. periyot: 24-11

Devre: 35-34

3. periyot: 50-50

  • Yalovaspor
  • Darüşşafaka Lassa
  • Basketbol Süper Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.