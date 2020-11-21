Yalovaspor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 22 oldu

DHA 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:23 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:23

Kulüpten yapılan açıklama, "Futbol takımımıza 20 Kasım 2020 tarihinde tesislerimizde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde 4 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Yapılan kontrollerde toplam 7 kişinin testi ise negatife dönmüştür. Son test sonuçlarıyla beraber 22 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 2 kulüp çalışanımız olmak üzere toplam pozitif vaka sayımız 25‘tir. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; idari ve sağlık prosedürleri gereği yasal süreç devam etmekte olup; durumu negatif olan futbolcularımız ve teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.