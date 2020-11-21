İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2020 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6223
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    458.851
  • BIST100
    1323.95
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yalovaspor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 22 oldu
Spor

Yalovaspor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 22 oldu

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yalovaspor'da 4 futbolcu daha koronavirüse yakalandı.

DHA21 Kasım 2020 Cumartesi 15:23 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:23
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklama, "Futbol takımımıza 20 Kasım 2020 tarihinde tesislerimizde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde 4 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Yapılan kontrollerde toplam 7 kişinin testi ise negatife dönmüştür. Son test sonuçlarıyla beraber 22 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 2 kulüp çalışanımız olmak üzere toplam pozitif vaka sayımız 25‘tir. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; idari ve sağlık prosedürleri gereği yasal süreç devam etmekte olup; durumu negatif olan futbolcularımız ve teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.