Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı ile Babadağ Teleferik işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, 20 ülkeden 272 sporcu mücadele ediyor.

Etkinliğin üçüncü gününde sporcuların gökyüzünde tekli olarak yaptıkları akrobasi hareketleri, hakemler tarafından puanlandı.

Acro World Tour'da birinciliği Hollandalı Theo De Blic kazandı. Acro World Qualifier'de ise Rusya'dan Artemii Ivchenkov birinci sırayı aldı.

Kadınlarda da birinciliği Almanya'dan Gabi Fonck elde etti. Türkiye Akro Kupası'nda ise en çok puanı toplayan Yunus Emre Gültekin birinci oldu.

Etkinlik, 30 Eylül'de sona erecek.