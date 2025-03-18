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Spor

Yamal: Hiçbir takımdan korkmuyoruz

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Liverpool'un elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olduklarını söyledi.

Haber Merkezi18 Mart 2025 Salı 19:16 - Güncelleme:
Yamal: Hiçbir takımdan korkmuyoruz
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için favori takım olduklarını söyledi.

Yamal, "Liverpool turnuvadan elendiği için Şampiyonlar Ligi'nin favorisi biziz! Hiçbir takımdan korkmuyoruz. Geçen yıl PSG'ye elendiğimiz gibi bir takım değiliz!" sözlerini sarf etti.

RAKİBİ DORTMUND

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

YAMAL'IN PERFORMANSI

Barcelona'da bu sezon 38 maçta süre bulan Lamine Yamal, 13 gol attı ve 17 asist yaptı.

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