Lionel Messi'nin tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyorum ama o da benim iyi bir oyuncu olduğumu biliyor. Bir gün karşı karşıya gelirsek karşılıklı bir saygı olacaktır. Messi olmak istemiyorum, Messi gibi oynamaya ya da Messi'nin taşıdığı 10 numarayı giymeye çalışmıyorum. Kendi yolumu izlemek istiyorum.

Çocukken Messi'nin paslarını incelerdim. Başka oyuncular da iyi paslar atıyordu ama Messi'nin pasları neredeyse gol gibiydi. Her zaman pas vermeyi çalım atmaktan daha ilgi çekici buldum. Paslar biraz daha zekice geliyor. Garip çünkü küçükken aslında çalım atan biri değildim. Daha çok golcüydüm ve çok koşardım.

Hiçbir beklentim yok. Sadece oynamayı düşünüyorum, beklenti koymayı değil. Çünkü beklentilerin eninde sonunda kötü olduğunu düşünüyorum; ulaştığınızda sanki ulaşacak hedef kalmamış gibi hissedebilir, ulaşamadığınızda ise hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Futbol oynamak, aklımdaki her şeyi unutmamı sağlayan tek şey. En büyük sorunum bile olsa, bir maçım varsa sadece onu düşünürüm.

Amacım tüm rekorları kırmak, milyon gol atmak, milyon maç oynamak değil. Keyif almak isteyen bir sporcuyum. Çocukların da benim gibi olmak istemesini umuyorum. Sonuçta amaç, insanların futbolu keyifle izlemesini sağlamak ve sahaya biraz da şov katmak.

18 yaşındaki bir çocuk, normalde okuldan çıkıp eve gider. Ben antrenmana giderim, dönüşte dört paparazzi evime gelip hayatımla ilgili sorular sorar. Televizyonu açarım ve kendimi televizyonda görürüm. Sokakta yürürken benim formamı giyen çocuklar görürüm.. Bir şeyler yemek içmek için dışarı çıkarım ama insanlar beni durdurduğu için bir şeyler yiyip içemem. Sadece video oyunları oynarken ve kardeşlerim ile vakit geçirirken kendimi normal biri gibi hissediyorum sadece. Ünlü olmaktan rahatsız değilim. Dürüst olmak gerekirse hoşuma gidiyor.