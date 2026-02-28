İSTANBUL 8°C / 4°C
Spor

Yamal'dan hat-trick! Barcelona evinde rahat kazandı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 26. haftasında konuk ettiği Villarreal'i Lamine Yamal'ın 3 golle yıldızlaştığı maçta 4-1 mağlup ederek haftayı lider kapatmayı garantiledi.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 21:12 - Güncelleme:
Yamal'dan hat-trick! Barcelona evinde rahat kazandı
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona ile Villarreal karşı karşıya geldi. Spotify Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 3-1'lik skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 28, 37 ve 69. dakikalarda Lamine Yamal, 90+1. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.

Villarreal'in tek golü 49. dakikada Pape Gueye'den geldi.

Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 64'e yükseltti ve haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Haftaya 3. sırada giren Villarreal ise 51 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta San Mames'te Athletic Bilbao'nun konuğu olacak. Villarreal ise Elche'yi ağırlayacak.

