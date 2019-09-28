Son maçında geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen sarı-lacivertliler, 3 değişiklikle derbiye çıktı.

Son maça ilk 11'de başlayan isimlerden, Garry Rodrigues sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Adil Rami ve Deniz Türüç de yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Ersun Yanal, sakatlıkları geçen Emre Belözoğlu ve Mauricio Isla ile Jailson'u oynattı.

- Isla 40 gün sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Şilili futbolcu Isla, 40 gün sonra ilk 11'e döndü.

Bu sezon sadece sezonun ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep karşısında forma giyen Isla, Galatasaray derbisiyle formasını aldı.

Isla'nın, Gazişehir Gaziantep mücadelesi sonrasında gerçekleştirilen antrenman sırasında bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edilmişti.

- Ali Koç da protokol tribününde

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından 30 günlük hak mahrumiyeti cezası kaldırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticileri Türk Telekom Stadı girişinde hiçbir Galatasaraylı yöneticinin karşılamaması ise dikkati çekti.

- Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe'de iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde, geçen hafta MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues derbide takımını yalnız bıraktı.

Sakatlığı devam eden Victor Moses de Türk Telekom Stadı'nda forma giyemedi.

- Koray Şener unutulmadı

Sarı-lacivertli taraftarlar, geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi öncesinde tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener'i unutmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar mücadele öncesinde üzerinde Koray Şener'in resmi bulunan ve "Kalbimizdesin" yazılı pankart açtı.

- Fenerbahçeliler tribünü doldurdu

Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününü doldurarak takıma destek verdi. (AA)