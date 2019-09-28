23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yanal, Galatasaray derbisinde, son oynadıkları maça göre 3 değişiklik yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray derbisinde, takımının son oynadığı maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son maçında geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen sarı-lacivertliler, 3 değişiklikle derbiye çıktı.

Son maça ilk 11'de başlayan isimlerden, Garry Rodrigues sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Adil Rami ve Deniz Türüç de yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Ersun Yanal, sakatlıkları geçen Emre Belözoğlu ve Mauricio Isla ile Jailson'u oynattı.

- Isla 40 gün sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Şilili futbolcu Isla, 40 gün sonra ilk 11'e döndü.

Bu sezon sadece sezonun ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep karşısında forma giyen Isla, Galatasaray derbisiyle formasını aldı.

Isla'nın, Gazişehir Gaziantep mücadelesi sonrasında gerçekleştirilen antrenman sırasında bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edilmişti.

- Ali Koç da protokol tribününde

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından 30 günlük hak mahrumiyeti cezası kaldırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticileri Türk Telekom Stadı girişinde hiçbir Galatasaraylı yöneticinin karşılamaması ise dikkati çekti.

- Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe'de iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde, geçen hafta MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues derbide takımını yalnız bıraktı.

Sakatlığı devam eden Victor Moses de Türk Telekom Stadı'nda forma giyemedi.

- Koray Şener unutulmadı

Sarı-lacivertli taraftarlar, geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi öncesinde tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener'i unutmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar mücadele öncesinde üzerinde Koray Şener'in resmi bulunan ve "Kalbimizdesin" yazılı pankart açtı.

- Fenerbahçeliler tribünü doldurdu

Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününü doldurarak takıma destek verdi.  (AA)

Rus SİHA´sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yunanistan'da yolcu feribotunda yangın: 600 kişi tahliye edildi

Yunanistan'da yolcu feribotunda yangın: 600 kişi tahliye edildi

Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i unutmadı

Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i unutmadı

Meteoroloji uyardı: 22 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: 22 ilde yağış bekleniyor

İstanbul'da 'gaybubet evlerine' operasyon

İstanbul'da 'gaybubet evlerine' operasyon

Fatih Terim maskesi ile stada geldiler

Fatih Terim maskesi ile stada geldiler

Almanya'da Müslüman kadınlara çirkin saldırı

Almanya'da Müslüman kadınlara çirkin saldırı

Bakanlık açıkladı: İstanbul'da 77 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Bakanlık açıkladı: İstanbul'da 77 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Damat tırla gelini almaya gitti

Damat tırla gelini almaya gitti
 

POPÜLER HABERLER

Rus SİHA´sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi

Rus SİHA´sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Orman içerisinde saklı! Görenleri şaşırtıyor

Orman içerisinde saklı! Görenleri şaşırtıyor

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA