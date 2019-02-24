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Yanal golcüde kararsız

Fener’in çalıştırıcısı, Soldado ve Slimani arasında tercih yapmakta zorlanıyor. Yanal, Zenit maçındaki gibi Ayew’i forvette de oynatabilir.

  • StarSpor
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Fenerbahçe, Beşiktaş maçının son çalışmasını dün yaparak pusuya yattı. Sarı-Lacivertli takımda Teknik Direktör Ersun Yanal’ın golcü konusunda henüz net bir karar vermediği ve maç saatinde 11’e son halini vereceği öğrenildi. Yanal’ı en fazla düşündüren hücum bölgesinde Slimani ya da Soldado’nun forma giyme ihtimali yüksek görünüyor. Frey’i ilk 11’de düşünmeyen Yanal, Slimani ya da Soldado’yu da son anda karar değiştirerek yedek bırakabilir. Bu durumda Zenit maçında olduğu gibi Ayew’in santrfor olarak oynama ihtimali bulunuyor. Ersun Hoca, Ayew’i forvete kaydırırsa Moses’i ilk 11’de oynatacak, aksi halde Nijeryalı futbolcu ikinci devrede sahada yer alacak.

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