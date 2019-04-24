Yanal’dan kadroya 3 neşter

ALANYASPOR yenilgisi ve oynanan kötü futbolla eleştirileri üzerine çeken Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal mini bir revizyona gidecek. Bu hafta Trabzonspor ile çok önemli bir maça çıkacak olan Sarı-Lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Hasan Ali’nin yanı sıra diğer sol bek İsmail Köybaşı da sarı kart cezalısı durumuna düştü. Elinde sol bek kalmayan Yanal’ın, zaman zaman sağ bek de oynayan Dirar’ı sol beke çekeceği öğrenildi. Cezası biten oyunculardan Soldado, Trabzonspor karşısında yeniden ilk 11’deki yerini alacak. İspanyol oyuncunun dönmesiyle Ayew de sağ kanatta görev yapacak. Kanarya’nın teknik patronunun 11’de yapacağı bir önemli değişiklik de Jailson’a uzun aradan sonra ilk 11’de şans vermesi olacak. Jailson Başakşehir sınavının ardından son 4 maçta yedek kalmıştı. Jailson’un ilk 11’de görev almasıyla da Yanal, Tolgay Arslan’ı kulübeye çekecek.