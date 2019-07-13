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Yanal’dan Ndiaye’ye onay

Fenerbahçe Yönetimi, geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Stoke Cityli oyuncu için görüş sorduğu Ersun Hoca’nın “Alalım” demesi sonrası, 1.5 milyon euroluk kiralama teklifi yaptı.

  • Star Spor
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GEÇEN sezonki hüsranı yaşamamak için kaliteli bir kadro kurmaya çalışan Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig’i yakından tanıyan ve geçen sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Badou Ndiaye için harekete geçti. Yönetim önce Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüşerek, Senegalli oyuncunun transferi için onay aldı. Yanal’ın “Bize büyük güç katar. Orta sahadaki eksiğimizi giderir” dediği 28 yaşındaki oyuncu için şartları zorlama kararı alan Sarı-Lacivertliler 1.5 milyon euroluk kiralama teklifi ile kapıyı çaldı. Stoke City’nin bu rakamı yeterli bulduğu ancak sözleşmeye 4.5 milyon euro kesin satın alma opsiyonu koymak istediği belirtildi. Fener’in bu rakamı indirmek ya da zorunlu alma şartını ortadan kaldırmak için uğraştığı kaydedildi. Öte yandan G.Saray’ın eski Sportif Direktörü Cenk Ergün de “Ndiaye ile konuştum. Fener’in teklifine sıcak bakıyor. Her an anlaşma olabilir” açıklamasını yapmıştı.

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