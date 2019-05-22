Yanal’dan sakat Zapata’ya veto

Teknik direktör Ersun Yanal, bu oyuncu hakkında yaptırdığı detaylı araştırmada 32 yaşındaki futbolcunun fazla sakatlandığını ve bu nedenle Milan kadrosunda kendine fazla yer bulamadığını tespit etti. Bunun üzerine Kolombiyalı stoper listeden çıkartıldı. 2013’ten bu yana Milan’da forma giyen Cristian Zapata bu sezon İtalya Serie A’da 13 maçta bin 27 dakika süre alabildi.