Yanal’dan sakat Zapata’ya veto
FENERBAHÇE stopere alınacak adaylar arasında ilk sırada bulunan Milanlı Cristian Zapata’dan vazgeçti.
Teknik direktör Ersun Yanal, bu oyuncu hakkında yaptırdığı detaylı araştırmada 32 yaşındaki futbolcunun fazla sakatlandığını ve bu nedenle Milan kadrosunda kendine fazla yer bulamadığını tespit etti. Bunun üzerine Kolombiyalı stoper listeden çıkartıldı. 2013’ten bu yana Milan’da forma giyen Cristian Zapata bu sezon İtalya Serie A’da 13 maçta bin 27 dakika süre alabildi.
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