Yanal’dan yönetime kaleci Volkan baskısı
SÖZLEŞME uzatılmadığı için Fenerbahçe’nin ilk dönem çalışmalarına katılamayan ve şu anda tatiline devam eden Kaleci Volkan Demirel için Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime özel istekte bulunduğu öğrenildi.
- Star Spor
Altay transferi sonrası Volkan Demirel’in sözleşmesinin uzatılmayacağı yönündeki iddialar kuvvetlenirken, Yanal’ın yönetime “Volkan çok tecrübeli bir isim. Bu sezon bize çok faydası olacak. Bir yıl daha sözleşme uzatalım”diye baskı yaptığı belirtildi. Yönetim henüz karar vermedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.