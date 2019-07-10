Yanal’dan yönetime kaleci Volkan baskısı

Altay transferi sonrası Volkan Demirel’in sözleşmesinin uzatılmayacağı yönündeki iddialar kuvvetlenirken, Yanal’ın yönetime “Volkan çok tecrübeli bir isim. Bu sezon bize çok faydası olacak. Bir yıl daha sözleşme uzatalım”diye baskı yaptığı belirtildi. Yönetim henüz karar vermedi.