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Spor

Yankı Erel, Endonezya Uluslararası Şampiyonası'nda zafere ulaştı

Endonezya Uluslararası Şampiyonası'nda finalde Brandon Walkin'i yenen milli tenisçi Yankı Erel, tek erkeklerde birinci oldu.

AA30 Nisan 2023 Pazar 17:19 - Güncelleme:
Yankı Erel, Endonezya Uluslararası Şampiyonası'nda zafere ulaştı
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Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya Uluslararası Şampiyonası'nda tek erkeklerde birinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda sırasıyla Japon, Endonezyalı, Avustralyalı ve Hintli rakiplerini yenerek finale yükselen Yankı Erel, finalde Brandon Walkin ile karşılaştı.

56 dakika süren karşılaşmada Avustralyalı Brandon Walkin'i 6-3, 6-0 yenen Yankı Erel kariyerinin 5. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Yankı Erel kariyerinin ilk M25 düzeyindeki şampiyonluğunu da bu galibiyetle elde etti.

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