2026 Dünya Kupası'na gitme hesapları yapan A Milli Takım, dün akşam kritik maçta Gürcistan'ı konuk etti.

İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Milliler, Kocaeli'de rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçın gollerini Kenan, Merih (2) ve Yunus Akgün kaydetti.

2026 DÜNYA KUPASI'NA GİTME SENARYOLARI

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimalleri de netleşmeye başladı. Yapay zeka, tüm senaryoları bir araya getirdi. İşte A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na gitme olasılığı ve senaryoları...

Öncelikle eleme sistemi şöyle işliyor: Avrupa'dan 12 grup birincisi doğrudan katılıyor. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar + uluslar ligi sonuçlarına göre seçilen takımlar play-off oynayacak.

Bu play-off'lar sonucunda 4 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

Şu anki puan durumu itibarıyla Türkiye E Grubu'nda 4 maç sonunda; bir mağlubiyet, 3 galibiyet ile 9 puan toplayarak 2. sırada yer aldı. İspanya 12 puanla grupta lider durumda.

Daha fazla katılım hakkı: 2026'dan itibaren Avrupa'dan Dünya Kupası'na katılan takım sayısı artıyor. Bu, Türkiye gibi güçlü ama "süper favori olmayan" takımlar için büyük avantaj. Play-off şansı da mevcut.

Grubun diğer takımları (Gürcistan, Bulgaristan) Türkiye için nispeten daha uygun rakipler. Bu maçlardan alınacak puanlar Türkiye'nin direkt veya play-off'la gitme ihtimalini artırıyor.

EKSİLER - ZORLUKLAR

İspanya gibi kuvvetli bir rakip var grupta ve tüm maçlarını gol yemeden kazandılar.

Bu tür bir rakiple liderliğe oynamak kolay değil. Türkiye'nin İspanya'yı deplasmanda yenmesi ya da puan kaybetmemesi durumları dengeleri değiştirebilir ancak bu da kolay değil.

MİLLİ TAKIM İÇİN OLASI SENARYOLAR

Doğrudan katılım: Türkiye'nin grubu lider olarak bitirmesi de mümkün. Bunun için İspanya'yı farklı bir skorla devirmek ve Bulgaristan maçını da kazanmak gerek.

İkinci sıradan play-off: Eğer Türkiye grubunu ikinci sırada bitirirse play-off ile Dünya Kupası'na katılma şansı olacak. Bu senaryo daha olası görünüyor şimdilik. Türkiye, play-off'a kalırsa orada da 2 maç oynayacak. Yarı final ve final olacak şekilde.

A Milli Takım'ın başarısız olma ihtimali de var. Türkiye'nin kalan iki maçını kaybetmesi ve Gürcistan'ın da Bulgaristan'ı ve İspanya'yı farklı mağlup etmesi gerekiyor. Bu durumda Türkiye'nin puanı Gürcistan il aynı olacak ve devreye genel averaj girecek.

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı var, ancak görüldüğü gibi "garanti" değil. Direkt grup liderliği zorlu; ancak play-off şansıyla da şansı yüksek.

Yapay zeka, Türkiye'nin doğrudan lider olarak gruptan çıkma ihtimalini yaklaşık %35 olarak hesapladı.

Aynı şekilde play-off üzerinden Dünya Kupası'na gitme ihtimali ise %50 olarak yorumlandı.

Elenme ihtimali ise %25 civarında tahmin edildi.

Yani toplamda %85 civarında bir katılım şansı var diyebiliriz. Bu oran, hem mevcut performans hem de rakiplerin güç farkı dikkate alındığında oldukça umut verici.