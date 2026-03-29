  Yaprak Erkek: Hedefimiz, bu seriden galip ayrılmak
Spor

Yaprak Erkek: Hedefimiz, bu seriden galip ayrılmak

Eczacıbaşı Dynavit, dörtlü finalde karşılaşacağı VakıfBank maçının hazırlıklarını sürdürdü.

IHA29 Mart 2026 Pazar 15:54 - Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi normal sezonunu dördüncü sırada bitiren Eczacıbaşı Dynavit, dörtlü final için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Play-off ilk maçında V.Bank'ı konuk edecek ekip, rövanş karşılaşmasını 2 Nisan'da deplasmanda oynayacak. Seride durumu 2-0'a getirmeyi hedefleyen turuncu-beyazlılar mücadeleden galip ayrılmak istiyor.

Karşılaşma hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ev sahibi ekip, günü tek idmanla tamamladı.

YAPRAK ERKEK: "HEDEFİMİZ, BU SERİDEN GALİP AYRILMAK"

Karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaran başarılı smaçör Yaprak Erkek; "Play-offlara başlıyoruz ve yarı final heyecanını yaşıyoruz. Bu seviyede her maç büyük önem taşıyor. İlk karşılaşmada taraftarımızın desteğini de arkamıza alarak seriye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Evimizde oynamak bizim için önemli bir avantaj. İşimizin kolay olmadığının farkındayız ancak sahada son ana kadar mücadele eden bir takımız. Hedefimiz, bu seriden galip ayrılmak" dedi.

CAMİADAN TARAFTARLARA ÇAĞRI

Normal sezonda yeni evinde oynadığı tüm maçlarda taraftarlarının yoğun ilgisini gören Eczacıbaşı Dynavit, yarı final ilk maçında tribünleri turuncuya boyamaya hazırlanıyor. Tüm taraftarlarına "turuncu giy gel" çağırısı yapan kulüp, maç atmosferini unutulmaz bir hale getirmeyi planlıyor.

