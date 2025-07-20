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  • Yaptığı fazla bağış başına bela oldu! Kylian Mbappe hakkında soruşturma açıldı
Spor

Yaptığı fazla bağış başına bela oldu! Kylian Mbappe hakkında soruşturma açıldı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, bir grup polis memuruna 180 bin eurodan fazla bağış yaptığı için hakkında soruşturma açıldı.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Yaptığı fazla bağış başına bela oldu! Kylian Mbappe hakkında soruşturma açıldı
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Kylian Mbappe, FIFA Dünya Kupası ikramiyesinden bir grup polis memuruna 180 bin eurodan fazla bağış yaptığının ortaya çıkmasının ardından beklenmedik bir şekilde kendisini yasal incelemenin içinde buldu.

Son haberlere göre, cömert meblağ beş kişi arasında paylaştırıldı; dört çevik kuvvet polisinin her birine 30 bin euro verilirken, amirlerine 60 bin 300 euroluk daha büyük bir pay verildi. Fonlar Mbappe'nin, takımın ikinci olarak bitirdiği Katar turnuvasında Fransa'yı temsil ettiği için aldığı ikramiyeden dağıtıldı. Ancak minnettarlığın bir göstergesi olarak yapılan ödeme, Fransa'nın kara para aklamayla mücadele birimi Tracfin'in bağışın meşruiyeti ve beyanına ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından resmi bir soruşturmayı tetikledi.

60 bin 300 euroluk payı alan memurun hukuk müşaviri Jean-Baptiste Soufron, Cuma günü durumu kamuoyuna açıklayarak bağışın "tamamen yasal" olduğunu kesin bir dille ifade etti. Soufron, paranın kişisel bir çekle verildiğini ve bu nedenle Fransız yasaları uyarınca resmi bir beyan gerektirmediğini ileri sürdü. Soufron ayrıca ödemenin polis memurunun Dünya Kupası dışındaki görevleriyle bir ilgisi olmadığını da açıkladı.

Soruşturmanın odak noktalarından biri, Mbappe'nin Kamerun'a yaptığı ve kendisine bağışın bir kısmını alan memurlardan birinin eşlik ettiği ziyaret. Bu seyahatin ilk bağışın yapılmasından sonra, 2023 yılında gerçekleşmesi, bazılarının para ile memurun Mbappe'nin güvenlik ekibinde yer almaya devam etmesi arasında olası bir bağlantı olduğu konusunda spekülasyon yapmasına yol açtı. Ancak Soufron bu iddiaları reddederek, memurun Kamerun gezisindeki rolünün Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) güvenlik ekibinin bir üyesi olarak standart sorumlulukları kapsamında olduğunu belirtti.

  • Kylian Mbappe
  • bağış
  • soruşturma
  • polis

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