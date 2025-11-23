İSTANBUL 18°C / 9°C
24 Kasım 2025 Pazartesi
  Haberler
  Spor
  • Yaralı martı sahadan bir türlü çıkmadı! Akıllara Süleymen Seba'nın o sözü geldi
Spor

Yaralı martı sahadan bir türlü çıkmadı! Akıllara Süleymen Seba'nın o sözü geldi

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ın Samsunspor'u konuk ettiği karşılaşmada ilginç bir gelişme yaşandı. Maçtan saatler önce sahaya inen ve bir daha da terk etmeyen yaralı bir martı, müsabakanın geç başlamasına sebep oldu. Bu durumun ardından akıllara Süleyman Seba'nın yıllar önce sarf ettiği o sözler geldi. İşte detaylar...

23 Kasım 2025 Pazar 17:24
Yaralı martı sahadan bir türlü çıkmadı! Akıllara Süleymen Seba'nın o sözü geldi
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçında stada gelen bir martı, bacağında yaşadığı sorun sebebiyle sahadan çıkamadı. Sağlık ekibi tedavisini yaptı. Maç bu nedenle birkaç dakika geç başladı.

Yayıncı kuruluştan edinilen bilgilere göre yaralı martının maçtan saatler önce stada geldiği ve bir daha da ayrılmadığı belirtildi.

Öte yandan 'Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim' diyen Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, tam 78 yıl önce bugün İnönü Stadyumu'ndaki ilk golü atmıştı.

İşte martının bir görüntüsü:

