Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçında stada gelen bir martı, bacağında yaşadığı sorun sebebiyle sahadan çıkamadı. Sağlık ekibi tedavisini yaptı. Maç bu nedenle birkaç dakika geç başladı.

Yayıncı kuruluştan edinilen bilgilere göre yaralı martının maçtan saatler önce stada geldiği ve bir daha da ayrılmadığı belirtildi.

Öte yandan 'Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim' diyen Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, tam 78 yıl önce bugün İnönü Stadyumu'ndaki ilk golü atmıştı.