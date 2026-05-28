28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
  Yardım çağrısına kayıtsız kalmadı! Victor Osimhen'den takdir toplayan hareket
Yardım çağrısına kayıtsız kalmadı! Victor Osimhen'den takdir toplayan hareket

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, amatör futbolcu Paul Chukwuebuka'nın yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Yıldız oyuncu, Chukwuebuka'nın ameliyat masraflarını üstlendi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 14:29 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sosyal medyada yardım çağrısında bulunan amatör futbolcu Paul Chukwuebuka'nın diz kapağı ameliyatını üstleneceğini açıkladı.

Patella ameliyatı için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Chukwuebuka'nın paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Osimhen'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Nijeryalı yıldız, "TheLifeFab ile iletişime geç, halledelim!" ifadelerini kullanarak tüm ameliyat masraflarını karşılayacağını duyurdu.

Sosyal medyada binlerce etkileşim alan bu hareket, futbolseverlerden büyük takdir topladı.

