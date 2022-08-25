Yardım maçında Barcelona ile Manchester City yenişemedi

Barcelona ile Manchester City, ALS hastası çocuklar yararına hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Spotify Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3'lük skorla sona ererken maçın son dakikalarında City'li Mbete başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılması maçın üzücü bir şekilde sonuçlanmasına neden oldu.

Karşılaşmada Manchester City 21. dakikada Alvarez ile öne geçerken 29'da Aubameyang ile skor eşitlendi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Dengeli geçen ikinci yarıda iki takım da sık sık oyuncu değişiklikleri yaptı ve kazanmaya yönelik oyuncu değişiklikleri gerçekleştirdi. 66. dakikada Frenkie De Jong ile öne geçen Barcelona'ya Manchester City'nin cevabı Palmer ile oldu.

Dakikalar 79'u gösterirken Barcelona bu kez Depay ile öne geçti ve Manchester City bu kez uzatmaların sonunda Mahrez ile golü bularak skoru 3-3'e getirdi ve mücadele sona erdi.

Öte yandan karşılaşmanın son anlarına yaklaşılırken Barcelonalı Christensen ile Manchester City'nin 18 yaşındaki oyuncusu Luke Mbete kafa kafaya çarpıştı. Sahada baygınlık geçiren ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç oyuncunun durumu Nou Camp tribünlerini şoka uğrattı.