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Spor

Yargı kararını verdi! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için yeni gelişme

Süper Lig'de geçen sezon oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylara karışan 4 futbolcu ve 23 taraftarın dosyasını uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verdi. İşte detaylar...

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 17:23 - Güncelleme:
Yargı kararını verdi! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için yeni gelişme
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan karşılaşma sonrası çıkan olaylara ilişkin, 4 futbolcu ile 23 taraftarın dosyalarının uzlaştırma bürosuna gönderilme kararı alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasındaki olaylarla ilgili olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, sahaya giren H.Ç, K.O, O.B, A.A, M.H.K, E.Y, E.Y, G.Ç, H.Ş, M.B, M.O, Ö.F.Ş, R.B, S.A, S.K, A.S, Y.Ç, M.A.K, Y.E, Y.K, F.B, H.E ve R.A hakkında (6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca) dosyaların uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazıldı.

Aynı olaylar ile ilgili futbolcular Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve o dönem Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi hakkında da dosyalarının uzlaştırma bürosuna gönderme kararı alındı.

Eski Trabzonspor Kulübü yardımcı antrenörü olan Egemen Korkmaz'ın da dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Yürütülen soruşturma neticesinde eylemi meşru müdafaa kapsamında kaldığı tespit edilen diğer Fenerbahçeli futbolcular hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Yaşanan olaylarda sahaya giren ancak herhangi bir futbolcuya fiziki saldırı eylemi olmayan 84 taraftar hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.

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