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Yargıtay'dan Fatih Terim'in tazminatı için son karar

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki tazminat davası, 5 milyon 180 bin lira olarak sonuçlandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fatih Terim arasındaki sözleşmenin feshi davasında ödenecek tazminat miktarıyla ilgili son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 5 milyon 180 bin TL'lik tazminat miktarını makul bularak kararı onadı. Böylece TFF'nin Terim'e 5 milyon 180 bin TL ödemesi kararlaştırıldı.
 
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5 MİLYON 180 BİN TL'YE İNDİRDİ
 
Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Fatih Terim'in geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kebapçı Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavganın ardından, teknik adamın pişmanlık duymadığı şeklinde basın açıklaması üzerine haklı fesihe dayanarak sözleşmesine son vermişti.
 
Fatih Terim sözleşmesinin haksız olarak fesih edildiğini belirterek 12 milyon 950 bin TL'lik alacak davası açmıştı. İstanbul İş Mahkemesi, Terim'in talebi üzerinden yüzde 40 indirim yaparak TFF'nin 7 milyon 770 bin TL ve yüzde 20 icra-inkar tazminatını olarak da 1 milyon 554 bin TL olmak üzere toplam 9 milyon 324 bin TL'nin teknik adama ödemesine karar vermişti.
 
TFF karara itiraz ederek davayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımış, 31. Hukuk Dairesi de Terim'in 12 milyon 950 bin TL üzerinden yüzde 60 indirim yaparak kalan 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden takibinin devamına karar vermiş, yüzde 20 icra inkar tazminatını ise reddetmişti.
 
YARGITAY TAZMİNAT MİKTARINI ONADI
 
31. Hukuk Dairesi gerekçeli kararında taraflar arasındaki iş sözleşmesi ile kararlaştırılan hizmet süresinin 5 yıl (60 ay) iken bu sürenin tamamlanmasına, 16 ay kala sözleşmenin feshine götüren olayın Terim'in TFF yedek üyesi Selahattin Aydoğdu'ya yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunması olduğunu göstermişti. Terim'in olayın ardından yaptığı basın toplantısında 'yine olsa yine yaparım' demesinin, işverenin fesih iradesinde etkili olduğunu belirten mahkeme, indirim oranında bu konunun dikkate alınması gerektiğine dikkat çekmişti. Yargıtay'a taşınan davada karar verildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nde bugün görülen duruşmada Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir, TFF'yi de avukat Hüseyin Karaahmetoğlu ile Avukat Alp Karaahmetoğlu temsil etti. Yargıtay tazminat miktarı ile son noktayı koyarak, Bölge Adliye Mahkemesi'nin hükmettiği 5 milyon 180 bin TL tazminat miktarını onadı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin yerel mahkemenin kararını haklı gerekçelerle bozduğunu belirten Yargıtay, Terim ile TFF arasındaki tazminat davasını sonlandırmış oldu.
 
ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA GİDECEK
 
Fatih Terim'in, TFF'den alacağı tazminatı doğrudan Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağı açıklanmıştı.
 
(Habertürk)
 

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