Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup edip İtalya'ya 3-0 kaybetti. 'Çizme'yi aşamayan' ve grubu İtalya'nın ardında ikinci sırada tamamlayan Ay-Yıldızlılarımız; A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek üçte üç yapan Çin ile eşleşti. Daha önce 2023 Milletler Ligi'nde 3-1 yendiğimiz ancak 15 Haziran'daki Milletler Ligi maçında 3-2 kaybettiğimiz Çin ile bugün saat 10:00'da yarı final bileti almak için karşı karşıya geleceğiz.

İTALYA VEYA SIRBİSTAN...

Daha önce mağlup ettiği Çin'i Paris'te de devirmesi halinde Filenin Sultanları, İtalya-Sırbistan maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. İtalya ve Sırbistan arasında yarı final bileti için yapılacak mücadele de bugün oynanacak. Avrupa'nın iki başarılı takımının karşılaşması, günün son voleybol maçı olacak ve saat 22:00'de oynanacak. Diğer çeyrek final eşleşmelerinde ise Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti saat 14:00'te, ABD ve Polonya da saat 18:00'de kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmelerin favorileri ise Brezilya ve ABD...

ZEHRA GÜÇLENİYOR

Öte yandan Dominik Cumhuriyeti'ni geriden gelerek yendiğimiz karşılaşma öncesinde sakatlığı nedeniyle rezerv kadroda bulunan Zehra Güneş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ana kadrosuna dahil edilmişti. Ana kadroda yer alan Beyza Arıcı ise +1 oyuncu statüsüne geçiş yaptı. Dizinden geçirdiği sakatlığın ardından ilk kez Dominik Cumhuriyeti karşısında süre alan Güneş, 9 sayıyla oynadı ve bloklarıyla dikkat çekti. İtalya maçında da süre alan 25 yaşındaki orta oyuncunun Çin maçında süre alması; yenmemiz halinde daha da güçlenerek diğer karşılaşmalarda oynaması bekleniyor.