  • Yarı final öncesi büyük avantaj! Arda Turan'lı Shakhtar'dan net galibiyet
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj elde etti. Ukrayna ekibi, yarı final yolunda kapıyı araladı.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 00:06 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, çeyrek final ilk maçında AZ Alkmaar'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ukrayna temsilcisi, rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Pedrinho, 81 ve 83. dakikalarda ise Alisson Santana kaydetti.

İki takım, 16 Nisan Perşembe günü rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Turu geçen taraf, yarı finalde Crystal Palace - Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İLK HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final ayağında 4 maç oynandı. Günün diğer maçları şu şekilde;

İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'i Ilias Akhomach, Unai Lopez ve Isi Palazon'un golleriyle 3-0 yendi.

Almanya temsilcisi Mainz, konuk ettiği Fransa ekibi Strasbourg karşısında Kaishu Sano ve Stefan Posch'un bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İngiltere ekibi Crystal Palace ise sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını Jean-Philippe Mateta, Tyrick Mitchell ve Ismaila Sarr'ın golleriyle 3-0'lık skorla geçti.

Müsabakaların rövanşları 16 Nisan'da oynanacak ve yarı finalistler belli olacak.

