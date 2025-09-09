2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda namağlup şekilde çeyrek finale gelen A Milli Basketbol Takımımız, Bosna Hersek'i eleyen Polonya ile kozlarını paylaşacak. Tüm maçlarını kazanan 12 Dev Adam, Letonya'yı 20, Çekya'yı 14, Portekiz'i 41, Estonya'yı 20 ve kadrosunda NBA yıldızı Nikola Jokic'in olduğu Sırbistan'ı beş farkla yendi. Polonya'yı yenip yarı finale kalmamız halinde Litvanya-Yunanistan karşılaşmasının galibiyle oynayacağız. O mücadele ise saat 21.00'de başlayacak. Takımımız, Polonya'yı elemesi halinde 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı 2001'de gümüş madalya kazanmıştı. İki takım arasında daha önce oynanan 8 maçın 6'sında Polonya, 2'sinde Türkiye galip geldi. Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapacak.