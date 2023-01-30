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Spor

Yarı finalde 'El Clasico' heyecanı

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Barcelona, Osasuna'yla da Athletic Bilbao eşleşti.

IHA30 Ocak 2023 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
Yarı finalde 'El Clasico' heyecanı
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Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao ve Osasuna'nın son 4'e kaldığı İspanya Kral Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada yarı final, El Clasico'ya sahne olacak. Daha önce 31 kez Kral Kupası'nı kazanarak turnuvanın en başarılı takımı olan Barcelona, 19 defa kupayı müzesine götüren Real Madrid ile yarı finalde mücadele edecek. Turnuvada 24 kez mutlu sona ulaşan Athletic Bilbao ise kupada ilk kez zafere ulaşmak isteyen Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

İspanya Kral Kupa'sında ilk maçlar 28 Şubat'ta, rövanş müsabakaları ise 4 Nisan'da oynanacak.

  • İspanya Kral Kupası
  • Real Madrid Barcelona
  • Osasuna Athletic Bilbao

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