İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2025 Perşembe / 10 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3329
  • EURO
    36,4935
  • ALTIN
    3028.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Yarışın adil olmaması canımı acıtıyor'' Mourinho'dan çarpıcı sözler!
Spor

''Yarışın adil olmaması canımı acıtıyor'' Mourinho'dan çarpıcı sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, 'Kaybettiğim zamanda da hep adil yarış olmasını dilerim. Adil yarış olmayınca bu durum benim canımı acıtıyor.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
''Yarışın adil olmaması canımı acıtıyor'' Mourinho'dan çarpıcı sözler!
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Bazı değişiklikler yapacağız. Kupa maçlarının Bartuğ, Yusuf gibi çok sevip fırsat veremediğimiz oyuncular için bir fırsat olacağını biliyorum. Cenk Tosun da aynı şekilde. Kupaya saygı duymamız gerekiyor. Kupanın değişik bir formatı var. Bugünden başlayarak puanlar almamız gerekiyor." dedi.

"HERKESİN GÖRDÜĞÜ ŞEYLERİ KONUŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

TFF'nin yabancı var kararıyla ilgili de konuşan Jose Mourinho, "Bir etkisi olacak mı bilmiyorum. İnsanların beni yanlış anlamasını istemem, Türkiye harika bir ülke. İnsanlar futbola çılgıncasına aşıklar, ben de burayı daha iyi hale getirmek istiyorum. Ancak herkesin gözü önündeki şeyleri konuşmaktan da geri durmayacağım. Yabancı hakemler bu duruma fayda sağlayacak mı bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

"ADİL YARIŞ İSTERİM"

Mourinho ayrıca, "Kaybettiğim zamanda da hep adil yarış olmasını dilerim. Adil yarış olmayınca bu durum benim canımı acıtıyor. Uzun vadede futbola tutkusu olan insanların da canını acıttığını düşünüyorum. Çünkü bu ülkedeki insanlar futbola aşık." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.