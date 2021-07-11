Yarmolenko'da Fenerbahçe'ye bir iyi, bir de kötü haber

11 Temmuz 2021 Pazar 15:18 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 15:18

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere'nin West Ham United takımında forma giyen Ukraynalı yıldız futbolcusu Andriy Yarmolenko'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu transferde sarı lacivertlilere bir de rakip çıktı. 31 yaşındaki futbolcu için eski takımı Dinamo Kiev'in de devrede olduğu iddia ediliyor.

West Ham, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Yarmolenko'yu yüksek maliyeti nedeniyle elinden çıkarmak ve takım bütçesinde yaklaşık 5 milyon sterlinlik yer açmayı hedefliyor.

EURO 2020'de 2 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çeken Ukraynalı yıldızın, West Ham'ın hocası David Moyes'ın gelecek sezon planları arasında yer almadığı öğrenildi.

İngiliz kulübüne, Yarmolenko için henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı ancak teklif gelirse kesinlikle değerlendirileceği belirtiliyor.

Andriy Yarmolenko geçen sezon West Ham formasıyla 24 resmi maça çıktı ve 3 gol, 5 asistle oynadı.