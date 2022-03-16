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Spor

Yaroslav Rakitskiy, Başakşehir için İstanbul'a geldi

Medipol Başakşehir'in, Rusya'nın Zenit takımıyla yollarını ayıran ve şu anda boşta bulunan tecrübeli savunma oyuncusu Yaroslav Rakitskiy'yi İstanbul'a getirdiği ileri sürüldü.

16 Mart 2022 Çarşamba 09:31 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:37
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FIFA'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zor durumda kalan futbolculara transfer izni tanımasıyla Türkiye'deki takımlar için de takviye fırsatı doğmuştu. Bu doğrultuda ilk resmi adım Başakşehir'den geldi.

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Özellikle savunma bölgesinde problem yaşayan Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Başakşehir, son olarak Zenit forması giyen Yaroslav Rakitskiy transferinde büyük aşama kaydetti. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Turuncu-Lacivertliler, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı futbolcu Rakitskiy'yi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.

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Savunmada görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyla yapılacak görüşmeler sonrası transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor. Şu an İstanbul'da olan oyuncuyla anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor.

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İKİ TAKIMDA OYNADI

Kariyeri boyunca Shakhtar ve Zenit dışında başka bir takımın formasını giymeyen tecrübeli defans oyuncusunun da futbol hayatına Türkiye'de devam etmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi.

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