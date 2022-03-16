16 Mart 2022 Çarşamba 09:31 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:37

FIFA'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zor durumda kalan futbolculara transfer izni tanımasıyla Türkiye'deki takımlar için de takviye fırsatı doğmuştu. Bu doğrultuda ilk resmi adım Başakşehir'den geldi.

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İKİ TAKIMDA OYNADI

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Listede 3 isim var Özellikle savunma bölgesinde problem yaşayan Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Başakşehir, son olarakforması giyentransferinde büyük aşama kaydetti. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Campos ve Sensibile önerdi Savunmada görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyla yapılacak görüşmeler sonrası transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Kariyeri boyunca Shakhtar ve Zenit dışında başka bir takımın formasını giymeyen tecrübeli defans oyuncusunun da futbol hayatına Türkiye'de devam etmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi.