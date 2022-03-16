FIFA'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zor durumda kalan futbolculara transfer izni tanımasıyla Türkiye'deki takımlar için de takviye fırsatı doğmuştu. Bu doğrultuda ilk resmi adım Başakşehir'den geldi.
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Özellikle savunma bölgesinde problem yaşayan Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Başakşehir, son olarak Zenit
forması giyen Yaroslav Rakitskiy
transferinde büyük aşama kaydetti. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Turuncu-Lacivertliler, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı futbolcu Rakitskiy'yi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.
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Savunmada görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyla yapılacak görüşmeler sonrası transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor. Şu an İstanbul'da olan oyuncuyla anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor.
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İKİ TAKIMDA OYNADI
Kariyeri boyunca Shakhtar ve Zenit dışında başka bir takımın formasını giymeyen tecrübeli defans oyuncusunun da futbol hayatına Türkiye'de devam etmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi.