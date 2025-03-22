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Spor

Yaş onun için sadece bir sayı: 41'lik Oscar Cardozo, lige damga vuruyor

2014-16 yılları arasında yolu Trabzonspor'dan da geçen Paraguaylı forvet Oscar Cardozo, 41 yaşındaki olmasına rağmen ülkesinde rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi22 Mart 2025 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Yaş onun için sadece bir sayı: 41'lik Oscar Cardozo, lige damga vuruyor
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2007'de transfer olduğu Benfica'da büyük başarılara imza atan Oscar Cardozo, Portekiz ekibinin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Benfica formasıyla 293 maça çıkan Cardozo, 172 gol ve 38 asistlik skor katkısı verdi.

Paraguaylı futbolcu, 2014'te ise 5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'un yolunu tuttu.

Cardozo, Trabzonspor'da 2 sezon forma giyerken 66 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu, bordo-mavili ekipte 28 gol atarken 6 kez de asist yaptı.

2016'da Trabzonspor macerası sona eren Cardooz, Olympiakos'a transfer oldu. Burada sadece 1 sezon oynayan Paraguaylı, 34 maça çıktı ve sadece 3 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.

2017'de ise Cardozo için yeni bir hikaye başladı. Paraguay 1. Ligi ekibi Libertad'a bonservissiz şekilde transfer olan golcü, şu anda aktif olarak bu takımda futbol kariyerini sürdürüyor.

Mayıs ayında 42 yaşına girecek olan Oscar Cardozo bu sezon 8 maçta 2 gol-1 asistle 3 kez skor katkısı yapmayı başardı.

Kariyerinde piyasa değeri 17.5 milyon euroya kadar ulaşan Cardozo'nun an itibarıyla piyasa değeri 200 bin euro olarak gösteriliyor.

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