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Spor

Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! 2 futbolcu tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, düzenlenen operasyonda 52 şüphelinin yakalandığını ve alt liglerde oynayan 2 futbolcunun panel ve para yönetiminde görevli olduklarının tespit edildiğini duyurdu.

25 Kasım 2023 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! 2 futbolcu tespit edildi
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İçişleri Bakanlığı, 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu başlattı. Bakan Ali Yerlikaya yaptığı duyuruda 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

2 FUTBOLCU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Yerlikaya, alt liglerde oynayan 2 futbolcunun panel ve para yönetiminde görevli olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-7" operasyonunda 52 şüpheli yakalandı."

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