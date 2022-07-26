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Spor

Yaşar Kemal Uğurlu'ya Konferans Ligi görevi

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, HSK Zrinjski ve KF Tirana arasındaki UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasında görev alacak.

IHA26 Temmuz 2022 Salı 17:35 - Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak HSK Zrinjski-KF Tirana maçını FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bosna Hersek'in HSK Zrinjski ile Arnavutluk'un KF Tirana takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

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