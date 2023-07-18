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Spor

Yaşar Kemal Uğurlu'ya milli görev

Yaşar Kemal Uğurlu, 20 Temmuz Perşembe günü Kosova'nın Gjilani ile Lüksemburg'un Progres Niederkorn takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 1. tur maçını yönetecek.

AA18 Temmuz 2023 Salı 20:17 - Güncelleme:
Yaşar Kemal Uğurlu'ya milli görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova'nın Gjilani ile Lüksemburg'un Progres Niederkorn takımları arasında 20 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan birinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın Priştina şehri Fadil Vokri Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

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