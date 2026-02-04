Yase Asprilla ilk kez 11'de

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı takımda ilk defa 11'de şans buldu.
Geçen haftadaki Kayserispor karşılaşmasında 73. dakikada oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da ilk defa İstanbulspor karşısında 11'de maça başladı.
5 ÖNEMLİ OYUNCUSUNU KADROYA ALMADI
Teknik direktör Okan Buruk, takımdaki 5 önemli futbolcusuna maç kadrosunda yer vermedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun maç trafiği nedeniyle Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ü dinlendirdi.