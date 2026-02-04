İSTANBUL 13°C / 7°C
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
Spor

Yase Asprilla ilk kez 11'de

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Yaser Asprilla, ilk kez 11'de sahaya çıktı.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı takımda ilk defa 11'de şans buldu.

Geçen haftadaki Kayserispor karşılaşmasında 73. dakikada oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da ilk defa İstanbulspor karşısında 11'de maça başladı.

5 ÖNEMLİ OYUNCUSUNU KADROYA ALMADI

Teknik direktör Okan Buruk, takımdaki 5 önemli futbolcusuna maç kadrosunda yer vermedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun maç trafiği nedeniyle Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ü dinlendirdi.

