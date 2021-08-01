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Spor

Yasemin Adar çeyrek finalde ABD'liye yenildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 76 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yasemin Adar, çeyrek finalde ABD'li Adelina Maria Gray'e 6-4 yenilerek final şansını yitirdi.

AA1 Ağustos 2021 Pazar 09:32 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:32
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Yasemin Adar çeyrek finalde yenilerek final şansını yitirdi.

Son 16 turunda Brezilyalı Aline Silva'yı 6-0 yenerek son 8'e kalan Yasemin, Makuhari Messe'deki kadınlar 76 kilo çeyrek final mücadelesinde, dünya şampiyonu ABD'li Adelina Maria Gray'e karşı kötü başladı. 6-0 geriye düşen milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde yaptığı atakla 4 sayı almasına rağmen karşılaşmadan 6-4 mağlup ayrıldı.

Final şansını yitiren Yasemin, ABD'li güreşçinin finale yükselmesi halinde repesaja kalacak.

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