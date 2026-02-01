Yaser Asprilla: Galatasaray'ı küçüklüğümden beri takip ediyorum

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Maçın hemen ardından Sarı kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Yaser Asprilla açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinden bahseden Asprilla, "Küçüklüğümden beri takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarından övgüyle bahseden Kolombiyalı yıldız, "Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel yardım görüyorum hem futbol açısından... Bu büyük futbolcularla her gün beraber çalıştığım için çok mutluyum." dedi.