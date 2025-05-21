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Spor

Yasin Çimen, milli takım kampına davet edildi

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan Yasin Çimen, milli takım kampına davet edildi.

IHA21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
Yasin Çimen, milli takım kampına davet edildi
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Kayseri ERVA sporcularından Yasin Çimen, İşitme Engelliler Taekwondo milli takım kampına davet edildi. Bu yılın Kasım ayında Japonya'nın Tokyo kentinde gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Deafolimpik branşında Kayseri'yi temsil edecek olan Yasin Çimen, Aksaray Kamp Eğitim merkezinde gerçekleştirilecek milli takım kampına davet edildi.

YayTanSay Kulübü Antrenörü Yavuz Sayan, sporcuları ile gurur duyduklarını ifade ederek, Yasin Çimen'in gerek milli takım kamp sürecinde gerekse Tokyo'daki şampiyonada başarılı olacağına inandığını söyledi.

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