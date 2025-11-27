İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4443
  • EURO
    49,2833
  • ALTIN
    5675.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yasin Kol, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini ilk kez yönetecek
Spor

Yasin Kol, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini ilk kez yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetecek olan hakem Yasin Kol, kariyerinin 4. derbisine çıkacak. Kol, aynı zamanda bu derbide ise ilk kez kez düdük çalacak.

IHA27 Kasım 2025 Perşembe 14:50 - Güncelleme:
Yasin Kol, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini ilk kez yönetecek
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide ilk kez düdük çalacak. Kol daha önce Galatasaray ile Beşiktaş derbilerinde 2 kez görev aldı. Yasin Kol 1 defa da Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetti. Yasin Kol'un yönettiği derbilerde siyah-beyazlılar 2 galibiyet, 1 beraberlik, sarı-kırmızılılar 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve sarı-lacivertliler de 1 mağlubiyet aldı.

BU SEZON 7 KEZ DÜDÜK ÇALDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Yasin Kol'a 2025-2026 sezonunda 7 karşılaşmada görev verdi. Geride kalan haftalarda Galatasaray'ın 2, Fenerbahçe'nin de 1 maçını yönetti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Göztepe ile oynadığı mücadele ise 0-0 sona erdi.

Kol, bu sezon son olarak Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü oynanan Samsunspor - Eyüpspor karşılaşmasına çıktı.

Yasin Kol'un, kariyerinde görev aldığı derbiler şöyle:

29.03.2025

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

04.05.2025

Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1

04.10.2025

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.