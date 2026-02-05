İSTANBUL 16°C / 11°C
  • Spor
  Yasin Özcan: İlk maçıma çıktığım için mutluyum
Spor

Yasin Özcan: İlk maçıma çıktığım için mutluyum

Beşiktaş formasıyla ilk kez Kocaelispor deplasmanında forma giyen genç futbolcu Yasin Özcan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Beşiktaşlı savunmacı Yasin Özcan açıklamalarda bulundu.

Genç savunmacı, "İlk maçına çıktığım için çok mutluyum ama bir yandan üzgünüm, 1 puan aldık. Beşiktaş'ta her maç 3 puan almalısınız. Maçın başlarında birazcık dağınık başladık. Penaltıdan gol yedik. Reaksiyon göstermeye çalıştık ama gösteremedik. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar yakaladık. Penaltıdan gol bulduk ama 3 puanı alamadık." ifadelerini kullandı.

