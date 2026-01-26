İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Yasin Özcan sakatlık yaşadı! Beşiktaş ile görüşüyordu

Beşiktaş'la transfer görüşmeleri sürerken Anderlecht formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Yasin Özcan, maçın 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Genç savunmacının durumunun ciddi olup olmadığına ilişkin kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

26 Ocak 2026 Pazartesi 00:07
Yasin Özcan sakatlık yaşadı! Beşiktaş ile görüşüyordu
Tammy Abraham için Aston Villa ile yürütülen transfer görüşmelerinde takas formülüyle kısa süre içinde Beşiktaş'a transfer olması beklenen genç savunma oyuncusu Yasin Özcan, kiralık olarak forma giydiği Anderlecht'te ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

DENDER MAÇINA İLK 11'DE BAŞLADI

Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan 7 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve sezonun ilk yarısı için Belçika temsilcisi Anderlecht'e kiraladığı Yasin Özcan, Dender ile golsüz berabere biten karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, savunmadaki performansıyla dikkat çekti.

SAKATLIK NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmanın 62. dakikasında sakatlanan Yasin Özcan oyuna devam edemedi ve kenara alındı.

Oyuncunun sakatlığının ciddi olup olmadığına dair kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilk izlenimlerin tedbir amaçlı değişiklik yapıldığı yönünde olduğu öğrenildi

  • Yasin Özcan
  • Beşiktaş transferi
  • sakatlık

