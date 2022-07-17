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Spor

Yasin Öztekin Göztepe'ye geri dönüyor

Göztepe, geçen sezonu Samsunspor'da geçiren 35 yaşındaki eski futbolcusu Yasin Öztekin'le anlaştı

DHA17 Temmuz 2022 Pazar 12:53 - Güncelleme:
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Transfer döneminde Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay ve Hüsamettin Yener ile sözleşme imzalayan Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin'le anlaşma sağladı. Geçen sezonu Samsunspor'da geçiren 35 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalayıp takıma dahil olacağı kaydedildi.

Göztepe'ye 2018-2019'da Galatasaray'dan transfer olup toplam 1.5 sezon Süper Lig'de forma giyen deneyimli kanat oyuncusunun kaptanlık görevini de üstleneceği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda 42 karşılaşmaya çıkan Yasin Öztekin, 10 gol attı. Almanya'da Borussia Dortmund altyapısında yetişen Yasin, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Sivasspor'da da top koşturdu. Yasin, 6 defa da A Milli Takım'da forma giydi.

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