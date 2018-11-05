Yasin Öztekin, Göztepe'yi sırtlamaya devam ediyor! Göztepe 2 - Çaykur Rizespor 0
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken Yasin Öztekin, bu sezon 6. golüne imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek son 6 haftada 4. galibiyetini aldı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Yasin Öztekin, 80. dakikada Alpaslan Öztürk kaydetti.
YASİN, ATMAYA DEVAM EDİYOR
Bu sezon Göztepe formasıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Yasin Öztekin, 6. golünü kaydetti ve formunu sürdürdü.
Puanını 18 yapan Göztepe, averajla 8. sırada yer aldı. Küme düşme hattından kurtulamayan Rizespor ise 8 puan ile 17. sırada kaldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
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