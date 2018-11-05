Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yasin Öztekin, Göztepe'yi sırtlamaya devam ediyor! Göztepe 2 - Çaykur Rizespor 0

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken Yasin Öztekin, bu sezon 6. golüne imza attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek son 6 haftada 4. galibiyetini aldı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Yasin Öztekin, 80. dakikada Alpaslan Öztürk kaydetti.

YASİN, ATMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sezon Göztepe formasıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Yasin Öztekin, 6. golünü kaydetti ve formunu sürdürdü.

Puanını 18 yapan Göztepe, averajla 8. sırada yer aldı. Küme düşme hattından kurtulamayan Rizespor ise 8 puan ile 17. sırada kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

Efsane filmlerin perde arkası

Efsane filmlerin perde arkası

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA