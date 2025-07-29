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Spor

Yasin Öztekin, Yalova FK yolunda

Bucaspor 1928'le sözleşmesi sonra eren Yasin Öztekin'in, TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Yalova FK ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 11:40 - Güncelleme:
Yasin Öztekin, Yalova FK yolunda
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TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle 30 Haziran 2025'te sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki golcü oyuncu Yasin Öztekin de sözleşmesini uzatmayarak serbest oyuncu konumuna geçti. Durum böyle olunca tecrübeli oyuncu ile birçok takım temas kursa da en ciddi yaklaşımı TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Yalova FK gösterdi. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerleyince Yalova FK ile Yasin Öztekin'in prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Son detayların netleşmesinin ardından kısa bir süre içerisinde bu transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

Son iki sezonunu Bucaspor 1928'de geçiren Yasin Öztekin, sarı-lacivertli formayla 64 maça çıkarken, 25 gol kaydetti.

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